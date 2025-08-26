Ufficiale Saltato Clauss, il Bayer Leverkusen si consola alla grande: Lucas Vazquez ha firmato

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio di Lucas Vazquez, un colpo importantissimo dopo il naufragio inaspettato della trattativa con il Nizza per Jonathan Clauss. L’esperto esterno spagnolo, 34 anni, approda in Bundesliga a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid al termine della scorsa stagione. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 21.

"Con Lucas Vázquez ci assicuriamo un giocatore di enorme esperienza, che negli ultimi dieci anni con il Real Madrid ha vinto tutto ciò che si poteva vincere", ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes. "È tecnicamente molto forte, tatticamente intelligente, un eccellente uomo-assist. La sua raffinatezza calcistica e la sua abitudine a vincere lo renderanno un punto di riferimento per la nostra squadra".

Alto 1,73, Vázquez è stato una pedina fondamentale per i Blancos nell’ultima stagione, con ben 53 presenze ufficiali, di cui 32 in Liga e 10 in Champions League. In totale ha collezionato 402 partite con la squadra della capitale, arricchite da 23 trofei, tra cui quattro Champions e tre titoli mondiali per club. Convocato nove volte in nazionale spagnola, è stato salutato a Madrid come "una delle grandi leggende del club". "Adesso non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura a Leverkusen", ha dichiarato Vázquez. "Xabi Alonso e Dani Carvajal mi hanno parlato molto di questo club e le mie impressioni sono state confermate dai colloqui con la dirigenza: qui c’è fame di vittorie e ambizione ai massimi livelli. È lo stesso spirito che mi guida, e insieme vogliamo continuare a scrivere pagine di successo".