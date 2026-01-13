Sbaglia il rigore, lo ripete e fallisce di nuovo: serata da dimenticare per Icardi in Coppa

La seconda giornata del Gruppo A della Coppa di Turchia ha visto il Galatasaray fare visita al Fethiyespor in una partita che passerà agli annali per le "disavventure" del bomber Mauro Icardi.

Il match, giocato al Fethiye Şehir Stadyumu, si è chiuso sull'1-2, ma i protagonisti indiscussi del primo tempo sono stati proprio Icardi e il giovane portiere di casa Arda Akbulut. Al 35′, una conclusione da fuori area di Kazımcan Karataş ha colpito la mano del capitano locale Şahan Akyüz, e l’arbitro Ayberk Demirbaş non ha avuto dubbi: calcio di rigore per i turchi. Dal dischetto si è presentato Icardi, ma la sua conclusione potente verso destra è stata neutralizzata da Akbulut, che ha parato con grande reattività. La beffa è arrivata poco dopo: il VAR ha segnalato un’infrazione dei giocatori di Fethiyespor durante il primo penalty, decretando la ripetizione.

Nuovo tentativo per l’attaccante argentino, stessa angolazione, stesso risultato: Akbulut si conferma insuperabile, respingendo anche la seconda conclusione dal dischetto. Alla fine del primo tempo, Icardi, con grande fair play, si è avvicinato al portiere e gli ha stretto la mano per congratularsi della prestazione. L'ex di Inter e PSG si è poi parzialmente riscattato servendo a Yilmaz l'assist per il 2-0 provvisorio.