Playoff Europa League, lo Stoccarda è virtualmente agli ottavi. Miracolo Stella Rossa
Finiscono anche le partite in programma per le 21 e valide i playoff d'andata di Europa League. Lo Stoccarda dilaga a Glasgow e mata il Celtic con un poker (4-1), a segno per la prima volta in competizione europea anche Tomas. Il Ludogorets sfonda il muro turco del Ferencvaros con il sinistro a giro prelibato di Son nel secondo tempo (2-1), ma il passaggio del turno è ancora da decidere al secondo round.
Ad Atene il Panathinaikos viene fermato 2-2 dal Viktoria Plzen invece. Vince a sorpresa la Stella Rossa (1-0) dopo una partita commovente a Lille, inutile l'ingresso dell'ex Milan Giroud mentre Arnautovic - passato da Bologna e Inter due volte - si mangia un gol. Tebo Uchenna il match-winner della serata.
I finali delle 18:45 di Europa League
Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)
Dinamo Zagabria - Genk 1-3: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N), 50' Gibbs-White (N)
PAOK - Celta Vigo 1-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)
I finali delle 21:00
Celtic - Stoccarda 1-4: 15' El Khannouss (S), 21' Nygren (C), 28' El Khannouss (S), 57' Leweling (S), 90'+3 Tomas (S)
Lilla - Stella Rossa 0-1: 45'+1 Tebo Uchenna (S)
Ludogorets - Ferencvaros 2-1: 24' Duah (L), 27' Dele (F), 67' Son (L)
Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2: 11' Visinsky (V), 31' Tetteh (P), 61' Tetteh (P) 80' Ladra (V)