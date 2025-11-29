Premier League, il City vince al 92'. Sunderland, una rimonta che sa di 4° posto
Quattordici gol in tre partite, un modo fantastico di cominciare. La tredicesima giornata di Premier League parte col botto: il Manchester City si butta via dopo un primo tempo in totale controllo ma vince con il Leeds grazie Phil Foden, autore di una doppietta e soprattutto del gol decisivo al 92'. Donnarumma protagonista: para il rigore di Nmecha, che però sulla ribattuta segna il momentaneo 2-2. Rimonta strepitosa del Sunderland, sempre più rivelazione della stagione: i Black Cats erano sotto di due con il Bournemouth ma alla fine la spuntano per 3-2. Le Fee suona la carica dal dischetto, Traore e Brobbey completano l'impresa che vale il 4° posto momentaneo in classifica.
Vince anche il Brentford, che batte 3-1 il Burnley e vola in classifica. Succede tutto nel finale, con le reti realizzate tutte dall'80' in poi (doppietta per Thiago).
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle
Tottenham-Fulham
Crystal Palace-Manchester United
Aston Villa-Wolverhampton
Nottingham-Brighton
West Ham-Liverpool
Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Brentford 19
10. Tottenham 18
11. Everton 18
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2