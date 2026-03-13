Tudor all'ultima spiaggia: "Possiamo piangere o combattere. Tutti lottiamo e siamo delusi"

Igor Tudor mostra la solita determinazione, ma sa di non avere più margine di errore. Dopo le quattro sconfitte subite nelle prime quattro partite da quando è sulla panchina del Tottenham, il tecnico croato non si lascia abbattere e chiede lo stesso ai suoi giocatori: "Non dobbiamo comportarci come vittime", è stato il messaggio chiave dell'ex mister della Juventus, respingendo ogni idea di sfortuna o "magia nera" che possa ostacolare la squadra. Un monito arrivato in un momento complicato: Cristian Romero e Joao Palhinha salteranno la sfida contro il Liverpool per infortunio (commozione cerebrale), mentre Micky van de Ven è squalificato. Kevin Danso e Radu Dragusin saranno dunque i centrali titolari domenica.

Tudor ha parlato apertamente della gestione dei giocatori: "Tutti stanno lottando, tutti sono delusi, ma la responsabilità è nostra, dobbiamo cambiare ciò che possiamo". Il tecnico ha anche chiarito la situazione dei portieri: "Guglielmo Vicario giocherà contro il Liverpool. Antonin Kinsky ha avuto la possibilità di giocare, ma ora ritorna Vicario".

Infine, Tudor ha sottolineato la filosofia che vuole trasmettere: "Puoi piangere o combattere. Puoi essere vittima o dire: 'Posso cambiare qualcosa'. Questo è il messaggio che voglio trasmettere ai giocatori. I momenti difficili non durano per sempre. Questa è un’opportunità per alzarsi e dimostrare coraggio". Nonostante la classifica complicata, Tudor prova a trasformare la pressione in stimolo, invitando la squadra a lottare e a non arrendersi. Basterà?