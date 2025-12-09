Ufficiale Sergio Ramos saluta i Rayados di Monterrey. Il presidente conferma: "Siamo un po' sorpresi"

L'avventura di Sergio Ramos con i Rayados di Monterrey si è ufficialmente chiusa. A confermarlo è stato José Antonio “Tato” Noriega, presidente del club, che ha annunciato l’addio del difensore spagnolo dopo l’eliminazione in semifinale del torneo di Apertura 2025. Il 39enne ex Real Madrid, arrivato meno di un anno fa in Liga MX, non farà parte del progetto nel Clausura 2026.

Noriega ha spiegato che, nonostante i colloqui fossero rimasti aperti fino all’ultimo, la sensazione era chiara già da settimane: "Vedevamo da tempo che non c’erano possibilità di continuare. Ci ha sorpresi che Sergio lo abbia comunicato subito dopo la partita, ma era nel suo pieno diritto". Ramos, infatti, aveva lasciato intendere la propria decisione in un’intervista concessa a TUDN subito dopo il k.o. con il Toluca, gara in cui aveva segnato su rigore il suo ultimo gol con la maglia dei Rayados.

Arrivato nel febbraio 2025, Ramos ha disputato 23 partite da titolare segnando cinque reti. È stato leader in campo nel Clausura, nel Mondiale per Club - concluso con l’eliminazione contro il Borussia Dortmund - e nella Leagues Cup, dove il Monterrey non ha superato la fase a gironi. Noriega ha inoltre chiarito la situazione di altre figure chiave: Sergio Canales resterà, grazie a una clausola di rinnovo attivata dal suo rendimento, mentre l’allenatore Domenec Torrent continuerà sulla panchina dei Rayados, essendo ancora sotto contratto.

La breve ma intensa avventura di Sergio Ramos in Messico si chiude così, con l’ex capitano del Real Madrid pronto a decidere il prossimo e forse ultimo passo della sua carriera.