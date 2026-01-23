Sergio Rico pronto a rescindere con l’Al-Gharafa: sarà svincolato

L’ex portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, è a un passo dalla rescissione unilaterale per giusta causa del contratto che lo lega all’Al-Gharafa.

Alla base della decisione ci sarebbe un grave errore amministrativo del club qatariota, che non avrebbe provveduto a registrare correttamente il giocatore con la licenza necessaria per competere nella AFC Champions League, oltre a una significativa morosità sugli stipendi successiva al rinnovo contrattuale.

Il portiere ha mantenuto un atteggiamento prudente per diversi mesi, aspettando sia la regolare registrazione sia il pagamento degli emolumenti arretrati. Tuttavia, di fronte al silenzio del club, la decisione è ormai definitiva. La vicenda passerà ora nelle mani degli organismi legali della FIFA.

Dopo aver risolto il contratto con il PSG e aver scelto l’esperienza in Qatar, Sergio Rico si ritrova ora svincolato e alla ricerca di una nuova squadra, con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera dopo un’esperienza che non ha rispettato le aspettative. Lo riporta Marca