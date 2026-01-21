"So qual è la verità e cosa succede nella mia vita": Real, Bellingham si sfoga. Il motivo

Jude Bellingham ha smentito le voci sul suo stile di vita fuori dal campo, definendole "rumore esterno". La sua esultanza ieri dopo il gol che ha sancito lo strapotere del Real Madrid sul Monaco in Champions League, con un gesto come a voler bere e mandar giù qualcosa, ha fatto il giro del web. Una frecciatina lanciata dopo che il noto YouTuber spagnolo AuronPlay, con oltre 29 milioni di iscritti, aveva fatto commenti diventati virali su Bellingham prima che il Real Madrid affrontasse il Levante nel weekend.

"Ama troppo l’alcol" e avrebbe visitato "ogni discoteca in Spagna", suggerendo che questo stesse influenzando la forma del centrocampista inglese nel corso della stagione al Real. Da qui infatti sono nati anche i fischi dei propri tifosi nell'ultima partita casalinga al Bernabeu contro il Levante (2-0). Prima di ieri. "Sembrerebbe che ora chiunque possa prendere una telecamera e dire ciò che vuole e tutto il mondo ci crede senza alcuna prova", ha dichiarato Bellingham a TNT Sports dopo la partita di Champions League.

"Sento che ci sono due modi di affrontarlo. Puoi piangere e lamentarti, oppure puoi prenderla con filosofia e godertela. L'esultanza? Era un piccolo scherzo per i tifosi e per le persone che dicono ciò che vogliono. Io so qual è la verità e so cosa succede davvero nella mia vita personale", ha spiegato di fronte ai giornalisti. "So cosa do al gioco, cosa do durante la partita e cosa cerco di dare alla squadra. Tutto il rumore esterno in realtà non conta molto, ma è bello fare un piccolo scherzo".

Infine, il 22enne ex Borussia Dortmund ha aggiunto: "Ho sempre detto che i tifosi pagano il loro biglietto, lavorano tutta la settimana e risparmiano per venire alle partite del Real Madrid per supportarci, quindi hanno il diritto di dire ciò che vogliono. Questa è il tipo di prestazione che dobbiamo dare di più per i nostri tifosi".