Son Heung-min guida LAFC alla vittoria in gara-1 dei playoff di MLS: 2-1 ad Austin

Il Los Angeles FC di Son Heung-min inizia con il piede giusto la corsa ai playoff della MLS, superando l’Austin FC per 2-1 nella gara d’andata del primo turno (serie al meglio delle tre) disputata al BMO Stadium di Los Angeles. Decisivi un autogol degli ospiti e la zampata di Nathan Ordaz nel finale, che consegnano ai californiani un vantaggio prezioso in vista di gara-2, in programma ad Austin il 3 novembre.

Schierato accanto al capocannoniere Bouanga (24 gol e 9 assist), Son Heung-min - autore di 9 reti e 3 assist in mezza stagione - ha illuminato la manovra offensiva dei suoi. Dopo un avvio equilibrato, LAFC ha trovato il vantaggio al 20’ con un tiro di Hollingshead deviato nella propria porta da Hines-Ike. Il sudcoreano ha sfiorato il raddoppio al 36’, dopo un’azione personale di grande classe, ma il portiere avversario ha negato il gol con un intervento decisivo.

Nella ripresa, Son ha continuato a ispirare i compagni, ma al 63’ Austin ha pareggiato con Gallagher, approfittando di un errore difensivo. I californiani non si sono disuniti e al 79’ hanno trovato il gol-partita: dribbling fulmineo di Son, tiro di Bouanga deviato, e tap-in vincente di Ordaz, convalidato dopo una breve revisione per sospetto fuorigioco.

Gara 1



Eastern Conference

(1) Philadelphia Union vs. Chicago Fire 3-2 d.c.r.

(4) Charlotte FC vs. (5) New York City FC 0-1

(2) FC Cincinnati vs. (7) Columbus Crew 1-0

(3) Inter Miami CF vs. (6) Nashville SC 3-1

Western Conference

(1) San Diego FC vs. Portland Timbers 2-1

(4) Minnesota United vs. (5) Seattle Sounders 1-0 d.c.r.

(2) Vancouver Whitecaps vs. (7) FC Dallas 3-0

(3) LAFC vs. (6) Austin FC 2-1