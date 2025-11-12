Spagna, il ct contro il Barcellona: "Niente prediche, Yamal ha lasciato il ritiro scosso"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ufficializzato ieri di aver lasciato tornare a casa Lamine Yamal dopo la convocazione per le partite contro Georgia e Turchia. Una decisione presa controvoglia dalla Roja, come spiegato dal ct De La Fuente, che ha parlato di "situazione non normale", visto che stiamo parlando di un intervento medico eseguito dal Barcellona senza previa comunicazione ai medici della federazione, come motivo per liberare il giocatore.

Nel corso della giornata il ct, dopo aver condannato il caso in conferenza stampa, ha rilasciato altre interviste per esprimere il suo sconcerto sulla situazione.

Queste le sue parole a El Partidazo de Cope: "Yamal se n'è andato triste e sconvolto; non sapeva esattamente quali sarebbero state le conseguenze del trattamento. È stato fatto lunedì mattina, dopo la partita a Vigo, e noi non ne sapevamo nulla...".

Poi ha aggiunto: "Parlerò con Flick. Non è una questione tra allenatori; è una questione istituzionale. Ognuno di noi deve svolgere il proprio ruolo. Ne parleremo un giorno, e quando sarà il momento, ne parleremo. Questa non può essere risolta tra allenatori; deve essere discussa tra le istituzioni, e bisogna raggiungere un accordo, comprendendo l'importanza di essere in nazionale".

Frecciata poi al Barcellona: "Io mi prendo cura dei giocatori, quindi non venite a farmi la predica su come prendervi cura dei giocatori. Penso che vada bene che lo dicano, ma nessuno dovrebbe venire a farmi la predica su questo. Né il Barça, né nessun altro".

Sulla presenza di Alvaro Morata e Dani Carvajal al Mondiale poi, ha aggiunto: "Bisognerà vedere come saranno a quel punto della stagione. Inizieremo ad analizzare quali sono i giocatori giusti per colmare le lacune e poi valuteremo la loro forma fisica".