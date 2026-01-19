Spagna oscurata dalla potenza inglese e del PSG: Dro l'ultima di una lunga serie di scippi

Premier League e PSG giocano in un’altra dimensione sul mercato e oscurano il campionato spagnolo. Club rafforzati economicamente e sempre più precisi nei loro acquisti, guidati da direttori sportivi o allenatori spagnoli capaci di mettere ordine a un denaro che non conosce limiti. L’Arsenal si porta a casa Zubimendi e il Real Madrid se ne duole; il PSG compra Dembélé e lo trasforma in candidato al Pallone d’Oro, impensabile al Camp Nou; il City risolve i suoi problemi con un doppio colpo da 100 milioni, acquistando Semenyo e Guéhi. Nel frattempo, il Barcellona fa magie per far quadrare i conti, mentre il Real paga gli eccessi tra il nuovo Bernabéu e Mbappé.

Ma c’è un’altra tendenza inquietante. Non basta alle grandi inglesi e al PSG acquistare stelle consolidate: ormai puntano anche sulle giovanili. L'affaire-Dro , destinato alla squadra di Luis Enrique, è emblematico: bastano pochi match per capire il talento e offrire nuove prospettive.

È doloroso per LaLiga vedere Mosquera andare dal Valencia all’Arsenal senza che un club spagnolo fosse interessato. E Marc Guiu perdersi nella giungla del Chelsea pochi mesi dopo il debutto e il gol con il Barça. Il processo che iniziò con adolescenti come Cesc e Piqué diretti in Inghilterra oggi è una tendenza consolidata. E ancora più grave è che Fabián rinnovi col PSG per mancanza di proposte dalla Spagna o che Rodri debba aspettare il Mondiale per decidere il suo futuro. Insomma, una sconfitta su tutta la linea.