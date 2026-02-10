Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Porto beffato al 100' dallo Sporting, Farioli: "Cosa avrei potuto chiedere di più alla squadra?"

Oggi alle 09:38Calcio estero
Michele Pavese

Il pareggio nel Clássico tra Porto e Sporting non soddisfa pienamente Francesco Farioli, ma il tecnico dei Dragões difende con forza la prestazione della sua squadra. "L’analisi della partita è abbastanza chiara: ho chiesto ai ragazzi di giocare sempre con il piede sull’acceleratore in fase offensiva e credo che questo si sia visto", ha spiegato l’allenatore nel post-gara.

Il Porto ha affrontato i campioni in carica senza timori, scegliendo una pressione alta e costante: "Abbiamo pressato uomo contro uomo su tutto il campo, come facciamo di solito. Abbiamo giocato il nostro calcio, creato buone situazioni contro una squadra molto forte. Abbiamo giocato senza paura". Il grande rammarico resta il gol subito all’ultimo respiro: "Non è mai positivo subire una rete nell’ultima azione, soprattutto per un errore che potevamo evitare. Ma gli errori fanno parte del calcio". Nonostante ciò, Farioli rivendica la superiorità mostrata: "Penso sia stato chiaro chi ha preso in mano la partita. Una squadra ha fatto di più per vincere e indossava la maglia bianca e blu".

Sulla corsa al titolo, il tecnico è diretto: "Sono tre le squadre in lotta. La classifica parla chiaro". Nessun contraccolpo mentale, nonostante la vittoria sfumata: "Zero paura di affrontare i bicampioni del Portogallo. Cosa avrei potuto chiedere di più alla squadra?". Capitolo rinforzi: esordio con gol per Fofana, che Farioli elogia senza esitazioni: "È un leader, un giocatore con grande fisicità e qualità tecnica. Sarà fondamentale per noi". Infine, un pensiero speciale per Thiago Silva: "È un valore assoluto dentro e fuori dal campo. Ha 41 anni, ma prende appunti come un ragazzo. È un privilegio allenare una persona così. Speriamo di aiutarlo a tornare in Nazionale: sarebbe motivo di orgoglio per tutti".

