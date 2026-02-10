Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Porto-Sporting, caos dentro e fuori dal campo. Cosa è successo in una serata folle

Oggi alle 09:43Calcio estero
Michele Pavese

Caos, tensioni e accuse pesanti: per lo Sporting CP la trasferta di Porto si è trasformata in un vero e proprio incubo. Il big match dell’Estádio do Dragão, terminato 1-1, non ha fatto discutere soltanto per quanto accaduto in campo, ma soprattutto per una lunga serie di episodi controversi avvenuti prima, durante e dopo la partita.

Dal punto di vista sportivo, il Porto aveva accarezzato la vittoria grazie al primo gol in maglia biancoblù di Seko Fofana, arrivato nel mercato invernale dopo mesi complicati a Rennes. Il centrocampista sembrava aver consegnato tre punti pesantissimi alla squadra di Farioli, ma lo Sporting non ha mollato e ha trovato il pareggio nei minuti di recupero con un calcio di rigore di Luis Suárez (che ha segnato sulla ribattuta), mantenendo così aperta la corsa al titolo, con il Porto ancora in testa alla classifica.

Il vero caso, però, è esploso alla fine. Secondo quanto riportato da A Bola e confermato da video circolati sui social, la partita si sarebbe svolta in un clima estremamente ostile. Durante il match, i raccattapalle avrebbero più volte tentato di rubare gli asciugamani del portiere dello Sporting Rui Silva (un po' come successo nella finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal), impedendogli di pulire i guanti. In altri momenti, i raccattapalle avrebbero nascosto i palloni per rallentare la ripresa del gioco mentre i lisbonesi spingevano per il pareggio.

Non solo: alcuni tifosi avrebbero lanciato maglie dell’Atlético Madrid per provocare Morten Hjulmand, vicino ai Colchoneros nella scorsa estate. Ma l’episodio più grave sarebbe avvenuto nel post-partita. Il spogliatoio dello Sporting sarebbe stato "sabotato" con immagini e ritagli celebrativi del Porto, mentre il riscaldamento sarebbe stato impostato al massimo, senza possibilità di regolare la temperatura. Una serie di comportamenti ritenuti sleali, che hanno acceso ulteriormente una rivalità già rovente e che, secondo la stampa portoghese, rischiano di avere conseguenze disciplinari. Ancora una volta, Porto-Sporting ha dimostrato come questa sfida vada ben oltre il semplice confronto calcistico.

