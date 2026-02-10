Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Non si taglia i capelli per oltre un anno: ora il tifoso virale dello United rischia per Carrick

Non si taglia i capelli per oltre un anno: ora il tifoso virale dello United rischia per CarrickTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:21
Yvonne Alessandro

Una storia incredibile, che riflette in pieno la passione per il calcio e nella fattispecie della squadra del cuore, con un velo di ironia. Si tratta di un influencer ormai con i capelli lunghi 25 cm, deciso a non tagliarli ormai da 495 giorni, un tifoso virale e del Manchester United. Si tratta di Frank Ilett, ora ad una sola vittoria dallo sfoltire i capelli per la prima volta in 16 mesi.

Il motivo? Frank, noto sul web come "United Strand", aveva promesso lo scorso anno che si sarebbe fatto crescere i capelli finché i Red Devils non avessero ottenuto cinque vittorie consecutive. La sfida è iniziata nell'ottobre 2024 sotto Erik ten Hag, ma si è trascinata durante la gestione di Ruben Amorim, dove ci è voluto un anno solo per ottenere due vittorie di fila. Eppure, l'attuale allenatore ad interim Michael Carrick è a un passo dal traguardo e le forbici potrebbero essere virtualmente già nelle mani del noto sostenitore dei Red Devils.

Una vittoria contro il West Ham oggi è tutto ciò che separa Frank dalla poltrona del barbiere. Parlando a SunSport, il 29enne ha preso parola anche per chiarire un dettaglio della sua vita, ossia di aver accumulato una fortuna grazie a media e sponsor negli ultimi 16 mesi di fama sul web: "Non sono assolutamente il milionario che alcuni pensano. Si è parlato molto di guadagni a sei zeri, ma non è così. Non sono pagato bene quanto si crede, ma non è per questo che ho iniziato". Sui grattacapi che invece hanno portato i capelli eccessivamente lunghi: "Il vero problema è stato non riuscire a vedere bene. Per fortuna porto gli occhiali, perché la montatura tiene su la frangia. Per la maggior parte del tempo ormai non vedo quasi nulla. Devo tagliarli".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
