Non si taglia i capelli per oltre un anno: ora il tifoso virale dello United rischia per Carrick

Una storia incredibile, che riflette in pieno la passione per il calcio e nella fattispecie della squadra del cuore, con un velo di ironia. Si tratta di un influencer ormai con i capelli lunghi 25 cm, deciso a non tagliarli ormai da 495 giorni, un tifoso virale e del Manchester United. Si tratta di Frank Ilett, ora ad una sola vittoria dallo sfoltire i capelli per la prima volta in 16 mesi.

Il motivo? Frank, noto sul web come "United Strand", aveva promesso lo scorso anno che si sarebbe fatto crescere i capelli finché i Red Devils non avessero ottenuto cinque vittorie consecutive. La sfida è iniziata nell'ottobre 2024 sotto Erik ten Hag, ma si è trascinata durante la gestione di Ruben Amorim, dove ci è voluto un anno solo per ottenere due vittorie di fila. Eppure, l'attuale allenatore ad interim Michael Carrick è a un passo dal traguardo e le forbici potrebbero essere virtualmente già nelle mani del noto sostenitore dei Red Devils.

Una vittoria contro il West Ham oggi è tutto ciò che separa Frank dalla poltrona del barbiere. Parlando a SunSport, il 29enne ha preso parola anche per chiarire un dettaglio della sua vita, ossia di aver accumulato una fortuna grazie a media e sponsor negli ultimi 16 mesi di fama sul web: "Non sono assolutamente il milionario che alcuni pensano. Si è parlato molto di guadagni a sei zeri, ma non è così. Non sono pagato bene quanto si crede, ma non è per questo che ho iniziato". Sui grattacapi che invece hanno portato i capelli eccessivamente lunghi: "Il vero problema è stato non riuscire a vedere bene. Per fortuna porto gli occhiali, perché la montatura tiene su la frangia. Per la maggior parte del tempo ormai non vedo quasi nulla. Devo tagliarli".