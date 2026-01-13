Stavolta il PSG non vincerà la Coppa di Francia. Le ultime volte per OM, Lione e le altre

Stavolta no, non sarà il Paris Saint-Germain a vincere la Coppa di Francia. Negli ultimi 11 anni ci sono state solo 3 eccezioni al Paris Saint-Germain nell'Albo d'Oro della Coppa di Francia. Il Rennes nel 2019, il Nantes nel 2022 ed il Tolosa nella stagione successiva. In tutti gli altri casi l'egemonia della squadra parigina ha prevalso.

In totale il PSG ha vinto il trofeo 18 volte (record), seguito dal Marsiglia, che ha alzato il trofeo 10 volte nella propria storia. L'eliminazione prematura subita dalla squadra di Luis Enrique ai sedicesimi di finale rappresenta ora un'opportunità per tutte le rivali che sperano, stavolta, di poter alzare almeno un trofeo.

Quanto è passato dall'ultima vittoria delle rivali del PSG?

Ma quanto tempo è passato le le squadre ora più accreditate dall'ultima volta che hanno trionfato in Coppa di Francia? Il Marsiglia di De Zerbi aspetta da 37 anni, avendo vinto nel 1989. Il Lille dal 2011, il Lione dal 2012, il Monaco dal 1991. Se si estende il discorso agli altri trofei, il Marsiglia aspetta dal 2012, quando ha vinto la Coppa di Lega. Il Lille dal 2021 (Trophee des Champions dopo aver trionfato in campionato), il Monaco dalla Ligue 1 del 2017. L'occasione è servita.