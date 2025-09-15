Ufficiale Steve Mounie lascia l’Augsburg: il beninese va in prestito annuale all’Alanyaspor

Nuova avventura per Steve Mounié. L’attaccante beninese si trasferisce in prestito all’Alanyaspor, formazione della Süper Lig turca, fino al termine della stagione. L’accordo, ufficializzato dall'Augusta, non prevede la cessione definitiva: il giocatore resta infatti sotto contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2027. Le società hanno preferito mantenere riservati i dettagli economici dell’operazione.

Arrivato in Germania nell’estate 2024 a parametro zero dal Brest, Mounié ha collezionato complessivamente 16 presenze in Bundesliga condite da un gol, oltre a due gare di DFB-Pokal, nelle quali ha trovato una volta la via della rete. Un bottino limitato, complice la forte concorrenza in attacco, che ha spinto il centravanti a cercare maggiore continuità altrove.

La decisione è stata condivisa anche dalla dirigenza: "Steve desiderava giocare con regolarità per raggiungere i suoi obiettivi con la nazionale. Purtroppo qui ad Augsburg non potevamo garantirgli lo spazio necessario. Con questo prestito abbiamo trovato una soluzione soddisfacente per tutte le parti, e gli auguriamo il meglio per la sua esperienza in Turchia", ha dichiarato il direttore sportivo Benni Weber.

Per Mounié, 30 anni compiuti a settembre, l’obiettivo è chiaro: rilanciarsi con la maglia dell’Alanyaspor e presentarsi al meglio agli appuntamenti internazionali con il Benin, di cui è da anni il punto di riferimento offensivo.