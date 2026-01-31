Atletico, Simeone non penso al mercato: "Non è una mia preoccupazione, sono l'allenatore"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato il cambio di Barrios: "Non sono stupido, o almeno non credo. Pablo è molto importante per noi. Giocare ogni tre giorni e non avere un sostituto simile a Pablo in squadra significa che cerchiamo di proteggerlo in modo che possa giocare in ogni partita. L'altro giorno, quando è entrato, sono stato il primo a dire che avrei fatto entrare Pablo, e non ho dubbi di aver fatto la cosa giusta, così poteva iniziare domani e poi riposare di più per la partita di giovedì".

Sei preoccupato per il mercato?

"Non è una mia preoccupazione, sono l'allenatore. Devo lavorare con i giocatori che il club mi dà, e sono qui per lavorare come sempre".

In Champions avete pescato il Club Brugge.

"Sarà dura. Conosciamo le caratteristiche dei giocatori del Club Brugge. Sono forti in casa, hanno una mentalità forte, soprattutto in casa, velocità, atmosfera, giocatori giovani, e sarà una partita dura e difficile, e speriamo di poterla portare al punto di poterli danneggiare.

Ti preoccupa la mancanza di giocatori fisicamente?

"Non capisco perché sia ​​così. La squadra sta dando quello che ha, i giocatori stanno dando il massimo. Sono molto contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi".