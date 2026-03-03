Un Kane così merita il rinnovo: il Bayern Monaco avvia i colloqui per il miglior bomber d'Europa

Non solo presente, ma soprattutto futuro. Il Bayern Monaco vuole blindare Harry Kane e prolungare il suo contratto oltre la scadenza attualmente fissata al 2027, così da farne uno dei cardini del progetto tecnico anche negli anni a venire. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza bavarese sarebbe pronta ad accelerare i discorsi dopo aver sistemato la situazione legata al rinnovo di Dayot Upamecano. L’intenzione è chiara: considerare l’attaccante inglese un punto fermo attorno a cui costruire il Bayern del futuro.

Sono già in corso colloqui tra le parti per approfondire gli aspetti economici e personali di un nuovo accordo. Arrivato nell’estate 2023 dal Tottenham, Kane si è imposto immediatamente come leader tecnico e realizzativo della squadra tedesca. Quest'anno più che mai, inoltre, la sua vena realizzativa sta raggiungendo picchi altissimi, tant'è che l'ex Tottenham si avvia a vincere comodamente la Scarpa d'Oro.

I numeri confermano il suo peso specifico: in questa stagione ha già messo insieme 50 contributi decisivi complessivi tra gol e assist in tutte le competizioni. Una centralità che il Bayern non intende mettere in discussione, anzi vuole rafforzare, trasformando l’ex capitano degli Spurs in una colonna stabile del proprio ciclo vincente. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti.