Real Madrid furioso: la gomitata di Reis a Mbappé era da rigore, accuse di censura a LaLiga

Il Real Madrid è incappato in un nuovo passo falso in Liga, un inciampo che potrebbe rivelarsi definitivo. Se il Barcellona dovesse battere oggi l'Espanyol al Camp Nou, si porterebbe a nove punti di distacco dai Blancos con sole sette partite ancora da giocare, nonostante resti da disputare il Clásico in Catalogna. Il pareggio contro il Girona ha lasciato un'immagine emblematica: quella di Mbappé con la fronte insanguinata dopo aver ricevuto una gomitata da Vítor Reis. Un'azione che, secondo Iturralde González, esperto arbitrale di AS e Cadena SER, sarebbe dovuta essere sanzionata con il calcio di rigore, ma che è passata inosservata sia per l'arbitro che per il VAR.

Mbappè insanguinato: accuse di censura a LaLiga

Durante la diretta televisiva non è stata mostrata la ferita prodotta dal colpo di Reis, né l'abbondante fuoriuscita di sangue tamponata dallo staff medico del Madrid nel finale di gara. Sono state le immagini dei fotoreporter presenti a bordocampo a svelare per prime la profondità del taglio subito dal francese. LaLiga, dal canto suo, ha smentito categoricamente qualsiasi indicazione volta a censurare l'accaduto, spiegando ad AS che l'unica inquadratura disponibile al minuto 89:13 mostrava il braccio di un medico coprire il volto del giocatore, impedendo di fatto la visuale della ferita.

Dagli uffici della Lega spagnola ricordano inoltre che sono stati trasmessi ben otto replay dell'impatto, a dimostrazione della volontà di non sminuire l'episodio. Viene ribadito, infine, che nel regolamento delle produzioni televisive della Liga non esistono norme che vietino di mostrare sangue o le conseguenze di scontri di gioco violenti, a differenza di quanto accade per le invasioni di campo. "Non c'è stata dunque alcuna censura deliberata, ma solo un limite tecnico legato alle prospettive delle telecamere durante i soccorsi", si legge su AS.