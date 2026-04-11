-32 ai 1000 gol, Cristiano Ronaldo guida l'Al-Nassr: rimangono 5 i punti di vantaggio sull'Al-Hilal
Cristiano Ronaldo è sempre più vicino a riscrivere la storia del calcio dopo aver siglato il suo 968° gol in carriera con la maglia dell'Al-Nassr durante il match di Saudi Pro League contro l'Al-Okhdood. Il fuoriclasse portoghese a 41 anni prosegue la sua incessante rincorsa verso il leggendario traguardo delle 1000 reti, un obiettivo che ora dista appena 32 marcature. Una vittoria in questa sfida risulterebbe decisiva per consolidare il primato in classifica dell'Al-Nassr, permettendo alla squadra di mantenere un vantaggio di cinque punti sull'Al-Hilal a sole sei giornate dalla fine del campionato.
Sabato 11 aprile
Al Najma – NEOM SC 2-1
Al Taawoun – Al Kholood 1-2
Al Hazem – Al Fayha 2-0
Al Okhdood – Al Nassr 0-2
Al Khaleej – Al Hilal e Al Ahli – Al Fateh posticipate
La classifica
Al Nassr 73
Al Hilal 68
Al Ahli 66
Al Qadsiah 61
Al Taawoun 46
Al Ittihad 45
Al Ettifaq 42
NEOM SC 39
Al Fayha 34
Al Khaleej 31
Al Hazem 31
Al Shabab 30
Al Okhdood 29
Al Fateh 28
Al Riyadh 23
Damac 23
Al Kholood 16
Al Najma 11