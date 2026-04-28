Supercoppa di Francia: cresce l'ipotesi Costa d'Avorio come sede per la sfida di metà giugno

Il sipario sulla prossima stagione del calcio francese potrebbe alzarsi in Costa d'Avorio. Il Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia prevista per il weekend del 15 e 16 agosto, potrebbe approdare ad Abidjan. Secondo quanto rivelato da L'Équipe, la candidatura ivoriana è attualmente la favorita per ospitare il prestigioso incrocio tra i vincitori della Ligue 1 e i detentori della Coppa di Francia. Sebbene anche la Repubblica Democratica del Congo si sia fatta avanti, la delicata situazione geopolitica ne complica l'attuazione: la quasi certa presenza del PSG, legato da una partnership al Rwanda (in aperto conflitto con la RDC), rende questa opzione praticamente impraticabile per ragioni di opportunità diplomatica.

Ma una partita in Francia non è esclusa

Nonostante il fascino dell'esotismo africano, la Lega calcio francese (LFP) non ha ancora chiuso definitivamente le porte a una soluzione domestica. Mercoledì i vertici della Lega si riuniranno per valutare un piano di riserva che preveda lo svolgimento del match in territorio transalpino, qualora le trattative internazionali dovessero subire una brusca frenata. Il verdetto finale è atteso a stretto giro, con i dirigenti impegnati a bilanciare la promozione globale del brand francese e le necessità logistiche dei club coinvolti.

Il Paris Saint-Germain è un protagonista annunciato, ormai vicinissimo al titolo nazionale. A sfidare i parigini sarà la vincente della finale di Coppa di Francia tra Lens e Nizza. Lo scenario si farebbe particolarmente interessante nel caso in cui i Sang et Or riuscissero nell'impresa del double: in tale eventualità, a contendere il trofeo al club del nord sarebbe proprio il PSG in qualità di seconda forza del campionato.