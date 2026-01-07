Supercoppa di Spagna, fuori Yamal e Lewa: le formazioni di Barcellona-Athletic
Alle 20 il calcio d'inizio della sfida fra Barcellona e Athletic Bilbao, che vale la prima delle due semifinali di Supercoppa di Spagna. Da questa sfida - che sarà visibile sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio - uscirà dunque la prima finalista, che incontrerà in finale la vincente del derby di Madrid (fra Real Madrid ed Atletico Madrid), previsto domani alle 20.
Sorprese nelle scelte di formazione fra i blaugrana. Fuori Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford contemporaneamente, davanti tocca a Ronny, Fermin Lopez e Raphinha dietro a Ferran Torres. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del big match con le scelte dei due tecnici Hansi Flick ed Ernesto Valverda. Ricordiamo che la sfida si gioca a Gedda, in Arabia Saudita, che detiene i diritti per il torneo.
Le formazioni ufficiali di Barcellona-Athletic Club
Athletic Club (4-2-3-1): Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, Navarro; Iñaki Williams.
A disposizione: Padilla, Gorosabel, Nico Williams, Guruzeta, Lekue, Galarreta, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta, Selton, Monreal. Allenatore: Ernesto Valverde.
Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Roony, Fermín, Raphinha; Ferran Torres.
A disposizione: Szczesny, Dro, Kochen, Tommy, Gerard Martin, Olmo, Bernal, Casadò, Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick