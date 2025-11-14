Svolta epocale della MLS, cambia il calendario: "Cambio storico, anche per il mercato"
Svolta epocale nel campionato di calcio statunitense. Il consiglio di amministrazione della Major League Soccer ha votato per allinearsi al calendario dei principali campionati europei, a partire dal 2027.
A differenza della maggior parte dei campionati internazionali, la MLS attualmente si gioca da febbraio a novembre. Dal 2027 dunque la MLS vedrà iniziare la propria stagione a metà luglio, per finire ad aprile dell'anno successivo il campionato regolare, con i playoff che si disputeranno dunque a maggio.
Il commissario della MLS, Don Garber, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Il cambio di calendario è una delle decisioni più importanti della nostra storia. Allineare il nostro calendario ai principali campionati del mondo rafforzerà la competitività globale dei nostri club, creerà migliori opportunità nel calciomercato e garantirà che i nostri playoff dell'Audi MLS Cup siano al centro dell'attenzione senza interruzioni. Segna l'inizio di una nuova era per il nostro campionato e per il calcio nel Nord America".
La MLS garantirà una pausa invernale per dare priorità al recupero dei giocatori, sospendendo le attività da metà dicembre a inizio o metà febbraio. E il calciomercato? La MLS aprirà le proprie finestre di mercato internazionali in coincidenza di quelle dei principali mercati europei. Il calendario attuale prevede che la finestra di mercato principale della MLS vada dal 31 gennaio al 23 aprile.
Nel 2027 la MLS disputerà una stagione abbreviata, da febbraio a maggio, durante la quale verrà incoronato il campione della MLS Cup, prima che il campionato passi ufficialmente al calendario estivo/primaverile.
