Ufficiale Sydney FC rescinde il contratto di Douglas Costa: l'ex Juventus ora è svincolato

Il trasferimento ufficiale al Sydney FC è stato siglato due estati fa dal Fluminense, ma questa volta per Douglas Costa è arrivato il capolinea. Il club australiano infatti ha annunciato nelle ultime ore la rescissione del contratto dell'esterno offensivo brasiliano ex Juventus: "Di comune accordo, poiché l’esterno non è in grado di viaggiare in Australia. Questioni legali e personali ancora in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire", spiega la società di A-League Men tramite comunicato ufficiale.

"Nonostante gli siano stati concessi più di due mesi di tempo per risolvere tali problematiche, Costa ha informato il Sydney FC che al momento non si intravede una soluzione. Douglas Costa ha espresso la sua gratitudine al club per il periodo trascorso, mentre la sua partenza libera uno slot da visto (il quinto) che gli Sky Blues potranno occupare a gennaio, se necessario".

L’allenatore del Sydney, Ufuk Talay, ha speso delle parole importanti per salutare il 34enne: "Douglas ci ha regalato alcune prestazioni divertenti durante la sua stagione qui, e voglio ringraziarlo per l’impegno e la qualità che ha portato in rosa. Lo abbiamo supportato negli ultimi mesi per cercare di risolvere i suoi problemi, ma abbiamo concordato che questa è la scelta migliore per la squadra mentre ci prepariamo alla nuova stagione".

Come refeito dal club australiano, la dirigenza continuerà a cercare rinforzi prima dell'inizio del campionato. Intanto in settimana sono arrivati due nuovi volti: Victor Campuzano e Abel Walatee, oltre al precedente arrivo del nazionale peruviano Piero Quispe.