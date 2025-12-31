"Non è stata la sua ultima gara". City in agguato, Iraola su Semenyo: "Giocherà con l'Arsenal"

Il Bournemouth non considera Antoine Semenyo già con la valigia in mano, nonostante le sirene del Manchester City. L'allenatore delle Cherries, Andoni Iraola, è intervenuto al termine del pareggio strappato al Chelsea in rimonta (2-2) a Stamford Bridge prima per analizzare la gara: "Tutti volevamo giocare molto meglio e dimenticare quei 45 minuti contro il Brentford, e finire orgogliosi della prestazione qualunque fosse il risultato", ha esordito.

"La ricompensa non è enorme: alla fine è un pareggio e un punto, ma dobbiamo essere umili in questo momento in cui tutto ci costa moltissimo. Prendiamo il punto e andiamo avanti piano, piano, continuando a crescere nelle nostre prestazioni e a insistere", aggiunge l'allenatore spagnolo. "Penso che loro abbiano avuto più possesso palla, ma noi abbiamo avuto le occasioni migliori. A dire il vero, non sono completamente soddisfatto del 2-2".

Dopodiché i giornalisti si sono focalizzati su Antoine Semenyo, esterno d'attacco ghanese che sarebbe a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Manchester City tra pochi giorni. Con la volontà dei citizens di attivare la clausola rescissoria (74 milioni di euro) per ingaggiarlo: "Non so cosa succederà, ma giocherà sicuramente contro l’Arsenal. Questa non è la sua ultima partita", la prima uscita a proposito di Iraola, rilasciata a BBC Radio 5 Live.

In seconda battuta, sempre incalzato riguardo il futuro del 25enne ghanese, Iraola si è ripetuto, garantendo che il 3 gennaio nella sfida casalinga contro l'Arsenal Semenyo non mancherà. Sebbene la clausola d'uscita possa essere attivata da un momento all'altro dal City entro il 10 gennaio: "Se quella col Chelsea è stata la sua ultima partita? No, non lo è. Sì, giocherà questo weekend".