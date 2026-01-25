LaLiga, l'Alaves piega il Betis: decidono le reti di Vicente e Martinez
Si chiude la 21esima giornata della Liga con la vittoria dell’Alaves per 2-1 sul Betis. Decisivi per i padroni di casa un gol per tempo realizzati da Vicente e Martinez. Inutile per gli ospiti il gol messo a segno in pieno recupero da Ezzalzouli. Di seguito il riepilogo della giornata:
Il programma completo del 21° turno della Liga
Venerdì 23 gennaio
Levante - Elche 3-2
Sabato 24 gennaio
Rayo Vallecano - Osasuna 1-3
Valencia - Espanyol 3-2
Siviglia - Athletic Club 2-1
Villarreal - Real Madrid 0-2
Domenica 25 gennaio
Atletico Madrid - Maiorca 3-0
Barcellona - Real Oviedo 3-0
Real Sociedad - Celta Vigo 3-1
Alaves - Real Betis 2-1
La classifica aggiornata
Barcellona 52 (21 partite giocate)
Real Madrid 51 (21)
Atl. Madrid 44 (21)
Villarreal 41 (20)
Espanyol 34 (21)
Celta Vigo 33 (22)
Betis 32 (21)
Real Sociedad 28 (22)
Osasuna 25 (21)
Elche 24 (21)
Siviglia 24 (21)
Ath. Bilbao 24 (21)
Girona 24 (20)
Valencia 23 (21)
Vallecano 22 (21)
Alaves 22 (21)
Maiorca 21 (21)
Getafe 21 (20)
Levante 17 (20)
Oviedo 13 (21)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.