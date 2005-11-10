Haaland in panchina in Champions, Maresca: "Ci sarà 100% con l'Aston Villa"

L'allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha confermato che Erling Haaland sarà pronto per affrontare l'Aston Villa in campionato. Il bomber norvegese ha terminato il match con l'Ipswich Town dello scorso fine settimana zoppicando ed è rimasto a guardare i compagni dalla panchina nell'impegno in Champions League.

Maresca ha confermato che il norvegese sarà stato pronto per il viaggio a Villa Park: "Abbiamo una sessione questo pomeriggio. Potrebbero essere tutti disponibili o meno in termini di giocatori in dubbio. Ieri stavano tutti migliorando, quindi vedremo questo pomeriggio. Erling è l'unico disponibile al 100% e gli altri tre dobbiamo aspettare la sessione", ha detto in riferimento anche a Matheus Nunes, Mateo Kovacic e Nico O'Reilly.

Maresca: "Foden deve tornare ad essere fra i migliori"

Spostando l'attenzione su Phil Foden, Maresca ha spiegato il tenore dei colloqui avuti con lui fin dall'inizio del loro percorso insieme: "Non so se "amore" sia la parola esatta, ma volevo solo dimostrargli quanto sia forte". Ha poi ammesso che negli ultimi anni Foden non ha espresso il suo potenziale ai massimi livelli per diverse ragioni, sottolineando che la sua crescita richiederà tempo e che lo spazio a disposizione dipenderà dalle esigenze della squadra: "Il mio dovere è farlo tornare a essere uno dei migliori giocatori d'Inghilterra", ha proclamato con decisione.