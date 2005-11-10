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Tegola Ruggeri per l'Aston Villa, Emery: "Fuori più di un mese per infortunio"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 17:27Calcio estero
13.10.2026 17:27Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, dovrà fare a meno dell'ex difensore di Atalanta e Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, per la sfida di domani contro il Fenerbahce in Champions League: "Ci sono notizie negative per alcuni giocatori che sono infortunati come Matteo Ruggeri".

Sempre riguardo al giocatore italiano, Emery ha spiegato: “Su Ruggeri: non sappiamo esattamente quanto tempo ci vorrà per il suo rientro, ma ci vorranno alcune settimane nelle quali sarà fuori, più di un mese. Dobbiamo trovare soluzioni perché Ian Maatsen non è ancora disponibile", ha spiegato. "Su Maatsen: penso che, per come sta migliorando, dovrebbe unirsi a noi tra pochi giorni o una settimana, quindi è positivo", ha aggiunto.

Sugli altri assenti, il manager del club inglese ha dichiarato: “Leon Goretzka sarà della squadra per domani. George Hemmings ha ancora un piccolo dolore - non [disponibile] per domani, ma forse sabato può tornare. Amadou Onana e Modou Keba Cisse stanno iniziando ad allenarsi con noi e abbiamo alcuni giocatori senza la possibilità di farli giocare in Champions League, come Taylor Harwood-Bellis e Brian Madjo. Speriamo che Madjo possa unirsi a noi nel gruppo per sabato. Alcuni giocatori si stanno infortunando e alcuni giocatori stanno tornando, ma la nostra rosa deve essere sufficiente per giocare con i nostri miglioramenti e l'aspettativa che dobbiamo migliorare per domani".

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