Maresca: "Tanti vorrebbero una sentenza contro il City. Noi possiamo solo pensare a vincere"

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita con il Paris Saint-Germain, ripartendo dall’ultimo turno di campionato: “Ci ha dato tanta consapevolezza, era fondamentale vincere e farlo ad Anfield contro il Liverpool ha caricato l’ambiente. Sappiamo che la situazione in questo momento attorno al club è un po’ complicata, ma siamo sereni perché il club ci ha rassicurati e noi ci preoccupiamo solo di quello che possiamo controllare, cioè le partite”.

Con Luis Enrique una sola sfida al Mondiale per Club: quanto sono cambiati lui e il PSG?

“Lui è uno che prova a evolversi e migliorarsi sempre. Credo che, come in quella finale, ci voglia la gara perfetta per batterli. Sono i campioni d’Europa in carica e vincere la Champions è difficile una volta, loro l’hanno fatto due volte di fila e questo dimostra il loro valore”.

Partita speciale per Donnarumma: che sensazioni ha?

“Noi abbiamo giocato domenica ad Anfield e l’ho visto ieri, abbiamo riparlato della partita con il Liverpool. Gigio è sempre stato positivo e felice quando abbiamo parlato del PSG, perché ha vissuto una grande esperienza”.

Vi state compattando ancora di più?

“Noi sappiamo che tanti stanno parlando, che tanti vorrebbero una sentenza contro il club. Però non abbiamo la sensazione di essere noi contro il mondo: non sarebbe corretto, ci sono persone che la vedono diversamente. Noi possiamo solo concentrarci sul vincere le gare: c’è tanto rumore esterno, noi possiamo fare rumore solo vincendo”.