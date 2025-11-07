Tensioni Aston Villa-Maccabi con matrice razzista: il bilancio è di 11 arresti

Centinaia di manifestanti a Birmingham, 700 agenti impiegati

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Reati contro l'ordine pubblico aggravati dalla matrice razzista. E' di undici arresti il bilancio dell'imponente operazione di polizia che ha accompagnato il match di Europa League tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv: oltre 700 gli agenti schierati a Birmingham per prevenire i disordini. Un gran numero di sostenitori filo-palestinesi ha sventolato striscioni e bandiere fuori dal Villa Park, mentre un gruppo più piccolo di attivisti pro Israele ha marciato verso lo stadio, vietato ai tifosi ospiti. Tra gli arrestati ci sono cinque persone sospettate di reati contro l'ordine pubblico aggravati dal razzismo.

Un uomo di 34 anni e un altro di 29 anni sono stati fermati per aver urlato insulti contro manifestanti filo-israeliani, mentre un 32enne è stato fermato per aver urlato insulti contro un gruppo filo-palestinese. Insulti razzisti anche contro un agente di polizia che ha portato all'arresto di un uomo di 63 anni. (ANSA).