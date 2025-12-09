Ter Stegen di nuovo disponibile, Flick chiarisce: "Il nostro numero uno è Joan Garcia"

Hansi Flick ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, chiarendo subito la questione portieri: "Joan García è il numero uno", ha ribadito il tecnico tedesco, confermando che Ter Stegen potrà eventualmente entrare nella lista dei convocati, ma non metterà in discussione la titolarità del giovane spagnolo e il ruolo di Szczesny.

Il Barça si prepara a una gara impegnativa contro un Eintracht giovane e dinamico, squadra capace di adattare il proprio sistema di gioco e di colpire all'improvviso. Flick, però, preferisce concentrarsi esclusivamente sul proprio gruppo: "Non guardiamo al Real Madrid, il nostro obiettivo è dare il meglio di noi stessi. Il match più importante ora è domani contro l’Eintracht". Il tecnico ha poi fatto il punto sulla stagione, segnata da infortuni e gestione dei carichi di lavoro: "Abbiamo avuto molti problemi negli ultimi mesi, ma i giocatori hanno mostrato grande livello e continuità, soprattutto i più giovani come Cubarsí, che contro il Betis ha completato 87 passaggi con il 100% di precisione".

Flick ha espresso soddisfazione anche per le prestazioni di Gerard Martín, centrale versatile capace di giocare anche sulla sinistra, e per l’impatto generale dei giocatori che cercano sempre di migliorare: "C’è sempre margine di crescita, vogliamo progredire in ogni aspetto". Infine, il tecnico ha parlato dell’importanza del Camp Nou e della mentalità della squadra: "Tornare a giocare davanti ai nostri tifosi è stato un sogno. Quando siamo concentrati, anche perdendo palla possiamo creare opportunità". Sul Real Madrid e le polemiche, Flick ha chiuso così: "Non ho visto la loro partita, mi concentro solo sul nostro percorso".