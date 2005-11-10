I tifosi dello United provocano il Manchester City: torna lo storico striscione... con il numero 50
Michele Pavese
In attesa degli sviluppi sul caso che coinvolge il Manchester City, i tifosi del Manchester United hanno scelto di lanciare una provocazione ai rivali cittadini in vista della sfida contro il Tottenham a Old Trafford.
Per l'occasione è stato infatti riesposto allo Stretford End il celebre striscione a scorrimento che indica gli anni trascorsi dall'ultimo trofeo conquistato dal City prima dell'arrivo della proprietà emiratina. Questa volta sul banner compare il numero 50, un chiaro riferimento ai cinquant'anni trascorsi dalla vittoria della Coppa di Lega del 1976, ultimo successo dei Citizens prima dell'acquisizione del club da parte dello sceicco Mansour. Lo striscione ha una lunga storia: fu esposto per la prima volta nel 2000, quando il Manchester City non conquistava un trofeo da 24 anni. Da quel momento il numero venne aggiornato stagione dopo stagione, fino al 2011, anno in cui la squadra allora allenata da Roberto Mancini interruppe il lungo digiuno battendo lo Stoke City nella finale di FA Cup.
A distanza di quindici anni, i sostenitori dei Red Devils hanno deciso di riproporre quel simbolo in una nuova veste, spostando l'attenzione non sull'ultimo trofeo assoluto dei rivali, ma sull'ultimo conquistato prima dell'era Mansour.