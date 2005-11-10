Scontri all'esterno del Partenio: Avellino-Sampdoria potrebbe essere posticipata

Il ritorno in campo della Serie B è segnato da scontri fra le tifoserie di Avellino e Sampdoria all'esterno dello Stadio Partenio. Lo riferisce Sportchannel raccontando che alcuni tifosi blucerchiati sarebbero usciti in via Annarumma e proseguito a piedi lungo via Pasquale Campanello raggiungendo i pressi dell'impianto cittadino dove, vicino alla biglietteria, sono entrati in contatto con una parte della tifoseria biancoverde. Presenti, probabilmente, tifosi del Bari assieme ai sampdoriani. Ci sarebbe un tifoso ferito alla testa.

Il pullman della Sampdoria è arrivato allo stadio in ritardo, intorno alle 19.30, la partita potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo. Si prevedono sanzioni pesanti per le due tifoserie e per le due società.