Sampdoria, perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio di Sinani
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 18:49Serie B
autore Tommaso Maschio
09.10.2026 18:49Serie B
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© foto di Federico Serra
Dopo il grave infortunio subito con la nazionale del Lussemburgo, che lo terrà fuori per diversi mesi, il centrocampista offensivo Danel Sinani nella giornata di oggi si è operato al ginocchio sinistro. Lo comunica la Sampdoria con una nota sui propri canali ufficiali in cui non vengono indicati i tempi di recupero.
La nota della Sampdoria su Sinani
È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro al quale è stato sottoposto in data odierna Danel Sinani. L’operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani e dalla sua équipe, alla presenza del professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della Sampdoria, presso Villa Stuart a Roma. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo.
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