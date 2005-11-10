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PSG, Luis Enrique punge la stampa: "Siete sempre così estremisti, non vi va bene niente"

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 17:34Calcio estero
09.10.2026 17:34Calcio estero
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Il tecnico spagnolo: "Se vinciamo le partite è perché gli avversari non sono bravi; se iniziamo la stagione come fatto allora non vinceremo niente".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno di vigilia della sfida al Parco dei Principi tra il Paris Saint Germain e il Le Mans è tornato a parlare il tecnico della formazione padrona di casa Luis Enrique: "Cosa ho fatto durante questa pausa? Quel che ho fatto non è affare di nessuno, solo di mia moglie e di mio figlio (ride, ndr). Ho lavorato con Luis Campos per preparare le partite. Quando sei un allenatore professionista sei sempre in contatto. A volte è difficile da gestire".

Come giudica questo inizio di stagione?
"Se vinciamo facilmente, è perché gli avversari non sono bravi e noi siamo inarrestabili. Ma se iniziamo la stagione come abbiamo fatto, siamo catastrofici e non vinceremo né la Ligue 1 né la Champions League. Voi giornalisti siete sempre così estremisti".

Perché Dembelé ha avuto giorni di riposo extra?
"Per me ha giocato benissimo con la nazionale, come al solito. È un giocatore diverso dagli altri, uno per cui vale la pena pagare il biglietto per andarlo a vedere giocare. Si fa sempre trovare, è in sintonia con i compagni di squadra e ha giocato molto bene. Dopo la pausa, bisogna ragionare anche a livello individuale e abbiamo deciso tutti insieme che Nuno e Ousmane dovessero riposare in vista delle prossime partite. Dovete abituarvi, perché questa sarà una situazione tipica di questa stagione".

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