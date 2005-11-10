Liverpool, nessuna fretta con Barcola. Iraola: "La sua duttilità valore enorme, non mi preoccupa"

L'impatto di un calciatore in un nuovo campionato non è mai scontato, soprattutto quando arriva accompagnato da un investimento record. È il caso di Bradley Barcola, acquistato dal Liverpool nell'ultima sessione estiva per circa 145 milioni di euro bonus compresi. Dopo le prime cinque presenze stagionali tra tutte le competizioni, l'ex Paris Saint-Germain non è ancora riuscito a trovare né il gol né l'assist, ma in casa Reds la fiducia nei suoi confronti resta intatta.

Già nei giorni scorsi Thierry Henry aveva invitato a non affrettare i giudizi, ricordando come il francese stia affrontando un contesto completamente diverso. "Si dimentica troppo spesso quanto contino il sistema di gioco e l'ambiente. A Parigi tutti brillavano nel calcio di Luis Enrique. A Liverpool è appena arrivato, non parla ancora inglese e il ritmo della Premier League è completamente differente. L'unico aspetto su cui deve migliorare è la finalizzazione, ma è normale: anche io a 19 o 20 anni ero molto diverso rispetto alla fine della mia carriera", aveva spiegato l'ex attaccante.

Alla vigilia del big match contro il Manchester City, anche Andoni Iraola ha preso le difese del 24enne, respingendo l'idea che stia attraversando un momento negativo: "Non credo stia vivendo un periodo difficile. Per gli esterni si guarda sempre ai gol, ma bisogna valutare tutta la prestazione. Contro l'Atletico Madrid ha avuto due o tre occasioni importanti e non mi preoccupa il fatto che le abbia sbagliate. Certo, voglio che ne sia consapevole, ma la cosa più importante è che continui a farsi trovare in quelle situazioni. Anche con la nazionale francese ha avuto opportunità per segnare e questo significa che ci arriva", ha dichiarato l'allenatore.

Iraola ha poi ribadito l'importanza dell'ex PSG nello scacchiere del Liverpool: "Per noi è un giocatore fondamentale. Può ricoprire qualsiasi ruolo del reparto offensivo: ha giocato soprattutto a sinistra, ma può fare anche il centravanti e l'esterno destro. Avere un calciatore con questa duttilità è un valore enorme".