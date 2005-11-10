Cristiano Ronaldo sarà sospeso dal Portogallo, ma quanto durerà la "punizione"?

È arrivata la decisione sul caso Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Mirror, l'attaccante portoghese sarà sospeso dalla Nazionale dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro della selezione lusitana al termine del mese di settembre, durante la trasferta in Danimarca.

L'episodio era nato in seguito a una tensione con il commissario tecnico Jorge Jesus. Ronaldo, infatti, aveva appreso di non essere stato inserito nell'undici titolare per la sfida di Nations League contro la Danimarca, una scelta che avrebbe generato un confronto con l'allenatore. Alla base della discussione ci sarebbe stata una divergenza sulla gestione del suo minutaggio. Il capitano del Portogallo aveva poi spiegato la propria posizione attraverso un lungo comunicato, sostenendo che il tecnico non avrebbe mantenuto la promessa di fornire pubblicamente delle spiegazioni dopo averlo lasciato in panchina nella precedente gara vinta contro la Norvegia. Ritenendo che la situazione potesse diventare un elemento di disturbo per il gruppo, Ronaldo aveva deciso di abbandonare il ritiro senza attendere ulteriori chiarimenti.

Lo stesso cinque volte Pallone d'Oro aveva però riconosciuto la propria responsabilità, chiedendo scusa ai compagni e ai tifosi portoghesi. Il fuoriclasse dell'Al Nassr aveva inoltre ammesso che il suo ruolo di capitano rendeva ancora più delicato il comportamento tenuto, dichiarandosi pronto ad accettare le conseguenze disciplinari. La sospensione è scattata automaticamente secondo il regolamento della Federazione portoghese, ma la durata dello stop dovrà essere stabilita da un consiglio disciplinare e potrebbe variare da uno a sei mesi.

Nonostante il caso, Ronaldo non sembra intenzionato a chiudere il proprio rapporto con la Nazionale. Il miglior marcatore della storia del Portogallo ha ribadito la volontà di tornare a vestire la maglia della Seleção una volta terminata la squalifica. Ora spetterà alla Federazione stabilire l'entità della punizione e valutare l'impatto dell'episodio.