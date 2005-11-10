Genoa-Fiorentina, i convocati di De Rossi: prima chiamata per Robinho Jr
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:30Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.10.2026 19:30Serie A
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Di seguito i convocati di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, per la partita contro la Fiorentina. Si gioca al "Ferraris" domani alle 15. Tra gli assenti Lorenzo Colombo, Djibril Sow, Franz-Ethan Meichtry, Lorenzo Venturino ed Elias Havel. Prima convocazione per Robinho Jr:
PORTIERI: Bijlow, Sommariva, Stolz
DIFENSORI: Drameh, Ehizibue, Klisys, Marcandalli, Mitaj, Ostigard, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez
CENTROCAMPISTI: Baldanzi, Ellertson, Frendrup, Lafont, Messias, Traoré, Wiafe
ATTACANTI: El Shaarawy, Osmajic, Robinho Jr, Vitinha
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