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Carrick e il caso Manchester City: "Colpito personalmente. Serve una decisione al più presto"

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 18:12Calcio estero
09.10.2026 18:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Il caso che coinvolge il Manchester City continua a far discutere il calcio inglese e, mentre è si attende l'appello del club contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di numerose violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra il 2009 e il 2018, anche il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha espresso il proprio punto di vista.

L'ex centrocampista dei Red Devils ha vissuto in prima persona alcune delle stagioni finite alle spalle dei Citizens, a partire dal celebre finale del campionato 2011/12 deciso dal gol di Sergio Agüero nei minuti di recupero, fino ai secondi posti del 2017/18 e del 2020/21. Nonostante questo, Carrick ritiene che un'eventuale riassegnazione dei titoli non restituirebbe le emozioni perse: "Nel calcio la voglia di vincere, le emozioni e le sensazioni sono legate a quel momento. È per quello che lavori ogni giorno. Se una medaglia arriva anni dopo, non potrà mai darti ciò che provi quando conquisti davvero un trofeo sul campo. Il percorso e il momento finale sono parte della bellezza dello sport, e quelle emozioni non si possono recuperare", ha spiegato.

L'allenatore dello United ha però ammesso che la vicenda gli ha lasciato molti interrogativi e che, finché il procedimento non sarà concluso, preferisce non esprimersi sull'eventuale assegnazione dei titoli: "Questa situazione ha aperto tanti interrogativi. Alcuni hanno trovato risposta, altri no. Anch'io ho le mie domande e, sotto diversi aspetti, la vicenda mi ha toccato personalmente. Finché tutto non sarà definito preferisco non pronunciarmi sull'eventuale riassegnazione dei campionati. Quello che posso dire è che è fondamentale arrivare a una decisione il prima possibile, nell'interesse di tutti. È un caso senza precedenti, con conseguenze enormi, e tutto il mondo del calcio ha bisogno di sapere come andrà a finire", ha concluso Carrick.

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