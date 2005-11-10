Caso City, Maresca: "Il momento giusto per parlare dell'inchiesta sarà quando vinceremo l'appello"

Nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Manchester City Enzo Maresca ha rotto pubblicamente il silenzio in merito al verdetto della commissione indipendente circa le violazioni finanziarie del club, che potrebbero costare care: "Siamo sereni, il club è stato chiaro e ci fidiamo completamente. Comprendiamo il rumore mediatico, ma noi ci concentriamo solo sul calcio".

Rivolgendosi ai giornalisti durante una conferenza stampa dominata da argomenti non calcistici, Maresca ha chiarito la sua posizione in merito al procedimento in corso. "Capisco il motivo per cui la maggior parte di voi è qui, ma l'unica cosa che posso dire è qualcosa che ho già detto", ha spiegato. "C'è un procedimento in corso e in questo momento ho piena fiducia nella società. Questo è tutto ciò che posso dire al riguardo."

"Il momento giusto per parlare dell'argomento? Quando vinceremo l'appello"

Interrogato in merito a eventuali colloqui con il presidente Khaldoon Al Mubarak, l'allenatore ha confermato che si sono svolti dei colloqui interni, prevedendo al contempo una vittoria finale nella causa. "Ho parlato con la società, certo. Abbiamo tutti fiducia", ha dichiarato Maresca. "Il momento giusto per parlarne sarà quando vinceremo l'appello".