Sfumato il Bologna, si aprono le porte della Spagna per Hysaj: Elche pronto all'offerta

Anche Elseid Hysaj (32 anni) era in corsa con Darmian per firmare con il Bologna, che alla fine ha però preferito rispettare la parola presa nella scorsa settimana con il polivalente difensore classe 1989 ex Inter, il quale ha superato tutte le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto annuale con gli emiliani.

Lo apprezzano in Liga

Adesso continua quindi la ricerca di una squadra per il difensore nazionale albanese classe 1994, senza contratto dallo scorso 30 giugno quando si è esaurito nei termini il suo precedente contratto con la Lazio. Per lui potrebbero aprirsi le porte in Spagna, dove più di una società lo tiene d'occhio con in particolare l'Elche che sarebbe pronto a presentargli una proposta contrattuale.

Si è tenuto in forma nella sosta

Intanto, Hysaj continuerà ad allenarsi da solo. E non è rimasto completamente fermo, grazie alla lunga sosta per le nazionali: era infatti tra i convocati dell'Albania, con cui è sceso in campo in tre partite sulle quattro complessive, totalizzando sempre 90 minuti sul rettangolo verde e superando così quota 100 apparizioni totali con la maglia della propria selezione nazionale.