Che fine ha fatto Kulusevski? De Zerbi: "È un punto di riferimento, sta lavorando bene"

Il Tottenham ritrova due pedine importanti in vista del prossimo impegno. In conferenza stampa Roberto De Zerbi ha infatti annunciato che sia Micky van de Ven sia Jan Paul van Hecke sono tornati a disposizione e potranno essere impiegati.

L'allenatore degli Spurs ha spiegato che le condizioni fisiche dei due difensori sono positive, pur sottolineando una differenza nel loro percorso di avvicinamento al rientro. "Sono entrambi disponibili. Micky ha già giocato quattro partite da 90 minuti, mentre JP ne ha disputate soltanto tre. La differenza è questa. Ieri, inoltre, Jan Paul è diventato padre di due gemelli e c'è anche l'aspetto emotivo da considerare, ma è comunque a disposizione", ha dichiarato il tecnico italiano.

De Zerbi ha poi aggiornato anche sulla situazione di Dejan Kulusevski, fermo dall'11 maggio 2025 a causa di un infortunio. Pur non essendo ancora pronto per il ritorno in campo, lo svedese continua il proprio percorso di recupero e accompagnerà la squadra nel prossimo impegno: "Sta lavorando molto bene. Domani verrà con noi per sostenere la squadra. Credo che rappresenti un esempio per tutti. Al di là delle sue qualità da calciatore, ciò che conta è il modo in cui ha affrontato questo periodo difficile: la reazione che ha avuto dopo l'infortunio e il carattere che ha dimostrato sono un punto di riferimento per tutto il gruppo", ha concluso De Zerbi, elogiando la professionalità e l'atteggiamento dell'ex Juve e Parma durante i lunghi mesi di riabilitazione.