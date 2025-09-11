Ufficiale Toko Ekambi continua la sua avventura in Arabia Saudita: ha firmato con l'Al-Fateh

Prosegue l’avventura in Arabia Saudita dell’attaccante Karl Toko Ekambi. Dopo aver vestito le maglie di Abha, che l’aveva prelevato nell’estate 2023 dal Lione, e Al-Ettifaq, che l’aveva acquistato nel gennaio dello scorso anno, il camerunese ha infatti firmato un contratto con l’Al-Fateh fino al termine della stagione. Lo comunica il club saudita sui propri canali social.

Nel corso della sua esperienza in Arabia il centravanti classe ‘92 ha messo a segno sette reti in 17 presenze con l’Abha e nove reti in 41 gare con l’Al-Ettifaq.

In Europa invece Toko Ekambi ha giocato a lungo in Francia con le maglie di Rennes (cinque gol in 19 presenze), Paris FC (21 gol in 68 gare), Angers (25 reti in 72 presenze), Sochaux (26 reti in 82 gare) e soprattutto Lione dove è andato a segno in 38 occasioni su 114 presenze. Per lui inoltre anche un’esperienza in Spagna al Villarreal con 24 gol in 62 apparizioni.