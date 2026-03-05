Il Tolosa denuncia: Pape Demba Diop vittima di insulti razzisti dopo la vittoria contro l'OM

Il Tolosa ha conquistato ieri sera l’accesso alle semifinali della Coupe de France battendo l’Olympique Marsiglia ai rigori. Tra i protagonisti della serata c’è stato Pape Demba Diop, centrocampista senegalese di 22 anni, che ha segnato il suo rigore e ha festeggiato con il celebre gesto del rapper Jul rivolto al pubblico del Vélodrome.

Il gesto, percepito come una provocazione da alcuni tifosi, ha scatenato una serie di messaggi razzisti sui profili social del giocatore. Il club ha prontamente reagito pubblicando un comunicato ufficiale su X (ex Twitter): "A seguito della partita di ieri sera, Pape Demba Diop è stato vittima di messaggi razzisti sui suoi social. L’intero club e la nostra comunità esprimono pieno sostegno al giocatore di fronte a questi attacchi intollerabili e completamente inaccettabili. La nostra istituzione condanna con la massima fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, che non hanno alcun posto nello sport né nella società".

Il Tolosa ha così riaffermato il proprio impegno contro il razzismo, sottolineando che il calcio deve restare un terreno di rispetto e inclusione. Il sostegno nei confronti di Diop arriva non solo dai compagni di squadra, ma da tutta la comunità, che ha voluto condannare senza esitazioni gli episodi discriminatori.