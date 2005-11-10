Chelsea, l'infortunio del Dibu Martinez apre le porte al nuovo Courtois: chance per Penders

L'infortunio di Emiliano "Dibu" Martinez apre le porte a uno dei talenti più interessanti del calcio belga. Il Chelsea dovrà rinunciare per alcune settimane al portiere argentino, operato alla mandibola dopo il problema accusato contro l'Everton. Una situazione che potrebbe trasformarsi nella grande occasione di Mike Penders, 21 anni, considerato in patria l'erede di Thibaut Courtois. Arrivato a Stamford Bridge durante l'ultima sessione estiva di mercato, Martinez era stato scelto da Xabi Alonso per garantire esperienza e leadership dopo l'addio di Robert Sanchez. Adesso, però, il tecnico spagnolo è pronto ad affidarsi al giovane belga.

Xabi Alonso esalta Penders: "Anche Courtois mi ha detto che si somigliano"

A sorprendere sono soprattutto le caratteristiche del portiere, alto due metri, mancino e particolarmente efficace nel gioco aereo. Un profilo che ricorda inevitabilmente quello di Courtois, protagonista in passato proprio con la maglia del Chelsea. "Ci sono molte somiglianze, non soltanto per la nazionalità, ma anche per l'altezza. Entrambi sono mancini e dominano il gioco aereo", ha spiegato Xabi Alonso nella conferenza stampa precedente al derby contro il Tottenham. Il tecnico ha poi svelato un retroscena: "Ho parlato con Thibaut durante il Mondiale. Gli ho chiesto di Mike e anche lui mi ha detto che vede molte somiglianze. Dobbiamo aiutarlo e sostenerlo, ma è sicuramente un portiere per il presente e per il futuro".