Conflitto in Medio Oriente, il jet privato di Ronaldo lascia l'Arabia: giallo sulla sua presenza

Le tensioni in Medio Oriente potrebbero aver spinto Cristiano Ronaldo a lasciare temporaneamente l’Arabia Saudita. Dopo l’attacco con drone all’ambasciata statunitense a Riad – che ha provocato solo lievi danni e nessun ferito – l’attaccante portoghese avrebbe deciso di fare ritorno in Europa insieme alla famiglia, scegliendo Madrid come destinazione.

Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma secondo le indiscrezioni riportate dal Sun l’ex Real Madrid si sarebbe limitato ad allenarsi in palestra con l’Al Nassr, club in cui milita dal gennaio 2023, prima di partire con la moglie Georgina Rodriguez e i cinque figli. Il suo jet privato, un Bombardier Global Express (LX-GOL / SVW7B), è decollato da Riad ed è atterrato all’aeroporto di Madrid-Barajas: non è però certo se Ronaldo e i suoi familiari fossero effettivamente a bordo. Tuttavia, secondo una fonte vicina al quotidiano Al-Riyadiyah, CR7 si troverebbe ancora in Arabia Saudita. In attesa di comunicazioni ufficiali, prendono sempre più piede le voci di una fuga.

La scelta sarebbe legata al clima di instabilità seguito all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e alla successiva risposta iraniana contro basi americane in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Una situazione delicata che coinvolge diversi sportivi: Danilo D’Ambrosio ha raccontato le difficoltà vissute a Dubai, mentre Roberto Mancini, oggi all’Al Sadd in Qatar, e Munir, fuggito dall’Iran verso la Spagna, hanno vissuto momenti simili.