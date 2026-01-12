Tottenham, anche Richarlison ko. Frank: "Troppi infortuni in Premier League". E Bentancur...

Piove sul bagnato in casa Tottenham. Non basta una situazione di classifica in Premier deficitaria. Non basta l'eliminazione in FA Cup per mani dell'Aston Villa. Gli Spurs devono fare i conti anche con i tanti infortunati, ultimo della lista Richarlison che sembra avere un problema al bicipite femorale: "Sì, potrebbe sembrare così - ha detto Thomas Frank -. Non è una cosa che riguarda solo noi, riguarda ogni club. Credo che ci siano diversi infortuni in Premier League.

Credo che sia qualcosa che anche le autorità calcistiche dovrebbero esaminare. Abbiamo giocato cinque partite in 13 giorni, quattro in dieci. Uno dei pochi club che ci è riuscito. Questa è la terza volta in questa stagione. È la cosa più difficile, con due giorni di pausa. Ci stiamo gestendo. Stiamo facendo tutto il possibile per competere, ma è un calendario impegnativo".

E come se non bastasse anche Rodrigo Bentancur potrebbe stare fuori per diverso tempo. Contro il Bournemouth, match perso mercoledì scorso per 3-2, il centrocampista ha lasciato il campo per un problema fisico che “sembra essere più grave del previsto” dice il manager degli Spurs. L’ex Juve sarà sottoposto a nuovi accertamenti ma le sensazioni non sono buone visto che alcuni media d’oltre Manica parlano almeno di tre mesi di stop.