Tottenham, De Zerbi ko alla prima: "Non c'è bisogno di un allenatore, ma di un padre o fratello"

Esordio con sconfitta (per 1-0) al Tottenham per Roberto de Zerbi. Al termine del match ha parlato a BBC Match of the Day: "Mi dispiace perché non meritavamo di perdere la partita. Abbiamo giocato una buona partita, forse non abbiamo fatto abbastanza per vincere, ma siamo stati sfortunati in alcune situazioni nel primo tempo".

Poi sulla squadra: "Non posso dire nulla ai giocatori perché hanno dato il meglio di loro in termini di atteggiamento e spirito. Possiamo giocare meglio di sicuro, dobbiamo lavorarci su. Sono bravi ragazzi e mi dispiace per loro. Voglio dare loro fiducia in ciò di cui hanno bisogno". "Tatticamente, abbiamo giocato un buon primo tempo" - ha aggiunto - ". Con la palla e senza la palla. Non abbiamo la fiducia per giocare un grande calcio, ma abbiamo fatto quello su cui abbiamo lavorato questa settimana. I giocatori possono giocare meglio se si sentono sicuri".

Sulla necessità di mantenere alto il morale: "Posso essere un fratello maggiore, padre, non hanno bisogno di un allenatore. Non hanno bisogno di migliorare il calcio. Possono giocare meglio e giocheranno meglio una volta raggiunto un diverso livello di fiducia". Infine ha spiegato: "Sono sicuro che se saremo in grado di vincere una partita, allora tutto cambierà".