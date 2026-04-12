Tottenham, debutta De Zerbi. Le formazioni ufficiali contro il Sunderland: subito Kolo Muani

Giornata di esordio in panchina al Tottenham per Roberto De Zerbi, a distanza di due mesi dall'addio all'Olympique Marsiglia. Per la 32^ giornata di Premier League e una situazione critica in classifica - gli Spurs sono terzultimi e in zona retrocessione a -2 dalla salvezza - affronterà il Sunderland di Granit Xhaka in trasferta.

In merito alle formazioni ufficiali. RDZ sceglie un 4-3-3 con Kolo Muani-Solanke-Richarlison come tridente offensivo, spazio a Bergvall e Gallagher insieme ad Archie Gray. Scelta obbligata tra i pali con Kinsky, Vicario è out per intervento chirurgico per un'ernia preesistente. In difesa la coppia Romero-Van de Ven mentre l'ex Udinese Udogie e Pedro Porro chiudono la linea a quattro.

Sunderland (4-2-3-1): Roefs, Mukiele, Alderete, O'Nien, Mandava, Xhaka, Sadiki, Le Fee, Diarra, Rigg, Brobbey.

A disposizione: Ellborg, Cirkin, Geertruida, Talbi, Mayenda, Isidor, Hume, H Jones, J Jones.

Allenatore: Le Bris.

Tottenham (4-3-3): Kinsky, Udogie, Romero, Van de Ven, Porro, Gray, Bergvall, Gallagher, Kolo Muani, Richarlison, Solanke.

A disposizione: Austin, Dragusin, Danso, Palhinha, Simons, Bissouma, Tel, Spence, Sarr.

Allenatore: De Zerbi.