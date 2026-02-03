C'è l'Atletico dietro il malumore di Romero? Il difensore può lasciare il Tottenham

Il futuro di Cristian “Cuti” Romero sembra sempre più lontano dal Tottenham. Nonostante sia uno dei pilastri della difesa degli Spurs e abbia mostrato anche una sorprendente vena realizzativa, il centrale argentino sarebbe pronto a lasciare Londra nel prossimo mercato estivo europeo. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il difensore della Nazionale argentina ha già ricevuto sondaggi dalla Liga e il suo possibile approdo potrebbe essere a Madrid, con l’Atlético in prima fila.

Le indiscrezioni sul suo addio arrivano poche ore dopo un durissimo sfogo pubblico del giocatore, che non ha nascosto la propria frustrazione per la gestione del Tottenham. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester City, Romero - capitano e recentemente rinnovato fino al 2029 - ha denunciato una situazione al limite: una rosa decimata dagli infortuni e ridotta a soli undici giocatori disponibili. "I miei compagni hanno fatto uno sforzo incredibile. Volevo esserci nonostante le mie condizioni fisiche, ma avevamo solo undici uomini a disposizione. È incredibile, ed è vergognoso", ha scritto sui social.

Il difensore ha puntato il dito anche contro le scelte della dirigenza, aggravate dalla cessione di Brennan Johnson al Crystal Palace, che ha ulteriormente impoverito le opzioni a disposizione dell’allenatore. Una linea, quella del club, giustificata ufficialmente dalla volontà di non compromettere i piani a lungo termine, ma che non convince Romero. Non è la prima crepa nel rapporto tra il giocatore e la società: già a gennaio, dopo la sconfitta con il Bournemouth, il centrale aveva criticato apertamente la mancanza di assunzione di responsabilità ai vertici del club. Ora, tra malumori e interessamenti dalla Spagna, l’addio estivo appare uno scenario sempre più concreto.